Mercadante, Milo Rau debutta a Napoli con The Interrogation

Arriva per la prima volta a Napoli e in Campania il regista e autore svizzero Milo Rau tra i maggiori e più innovativi protagonisti della scena contemporanea internazionale. Da domani al 4 febbraio il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale proporrà al Mercadante 'The Interrogation' di Édouard Louis e Milo Ra, su drammaturgia di Carmen Hornbostel. Il monologo è interpretato dall'attore belga Arne DeTremerie con la regia di Milo Rau. Lo spettacolo, in fiammingo con sovratitoli in italiano, della durata di un ora, è un testo molto personale sul dubbio e sul fallimento: "è un'opera profondamente malinconica, frammentaria, un'opera tenera - come l'hanno definita gli autori - uno scambio costante su teatro e realtà, fallimento e trasformazione, finzione e verità, sul divenire e l'essere".

Édouard Louis ha ottenuto un successo mondiale negli ultimi anni con i suoi libri, descrivendo la sua vita di adolescente, le sue difficoltà in una piccola città nel nord della Francia e la crescita da giovane omosessuale.

Milo Rau, 47 anni, autore pluripremiato e osannato dalla critica internazionale, vuole dimostrare in progetti come The Congo Tribunal , La Reprise , Orestes in Mosul, The NewGospel o School of Resistance che il teatro non deve essere separato dal mondo reale, che l'arte della scena è un contributo necessario alla politica, alla cultura e alla società, un luogo dove raccontare storie vere che modellano il nostro vivere.

Il secondo titolo di Milo Rau che arriverà a Napoli nel cartellone firmato dal direttore dello Stabile Roberto Andò, sarà 'The Repetition Histoire(s) du Theatre (i)' in scena il 19 e 20 aprile.



