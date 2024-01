Manifesti funebri nelle vie di Napoli, 'Carceri o cimiteri?'

"Carceri o cimiteri?". "A Poggioreale si muore". Sono alcuni dei manifesti funebri incollati stanotte ai muri di Napoli dopo i suicidi avvenuti nel carcere di Poggioreale. L'intento dei manifesti, spiegano dall'Ex Opg Je So' Pazzo, un centro sociale, è di "denunciare ciò che succede nel carcere napoletano e riportare all'attenzione di tutti che, dall'inizio del 2024, sono già 9 i suicidi nelle carceri italiane, di cui tre solo in quello di Poggioreale".

Il centro sociale espone anche il manifesto "Andrea, Mahmud, Luciano. Morti sotto la custodia dello Stato", sottolineando che i suicidi sono "il simbolo di tutte le disfunzioni del sistema carcerario: sovraffollamento, mancanza di personale e privazione di ogni diritto e tutela per i detenuti che sono trattati quotidianamente come bestie, piuttosto che come esseri umani".

Per quanto riguarda poi, nello specifico, il carcere di Poggioreale, "ci sono solo due psichiatri a fronte dei 2.100 detenuti. Gli 'esperti' hanno visto le proprie ore di lavoro dimezzate l'anno scorso, tutto ciò a fronte di un aumento costante della popolazione detenuta con gravi problemi psichici.

E la risposta del governo a questa situazione, comune a molte carceri d'Italia - aggiungono gli organizzatori dell'iniziativa - è la creazione di nuovi reati e il totale menefreghismo. I suicidi vengono considerati 'incidenti inevitabili', mentre sappiamo che non sono incidenti. E' importante ridare ai detenuti voce e dignità perchè di carcere si muore".



