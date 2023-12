Al giornalista Claudio Icardi il Premio 'Alfredo Pigna'

E' il giornalista Rai Claudio Icardi il vincitore della seconda edizione del Premio "Alfredo Pigna - Terre di Falanghina", promosso dal Comune di Guardia Sanframondi con il patrocinio dell'USSI, del CONI e dell'Ordine dei Giornalisti.

Iacopo Volpi, oggi direttore di Rai Sport, vincitore della prima edizione del premio, passerà dunque il testimone a Claudio Icardi, "penna e voce di straordinaria intensità e competenza in particolare nel racconto degli sport olimpici".

"Il Premio - dice Raffaele Di Lonardo, sindaco di Guardia Sanframondi - è intitolato al grande giornalista Alfredo Pigna che, se pur nato a Napoli da padre di origini guardiesi, ha mantenuto sempre vivo il rapporto con la nostra comunità. Chi lo ha conosciuto ne testimonia l'orgoglio nel rivendicare le sue origini sannite professandosi con entusiasmo autentico ambasciatore di Guardia Sanframondi".

La consegna del premio (un'opera dell'artista guardiese Ernesto Pengue) si svolgerà con una cerimonia in programma per venerdì pomeriggio nel castello medievale di Guardia Sanframondi alla presenza di numerose autorità e giornalisti, tra cui lo stesso Volpi, Gianfranco Coppola, Marco Lobasso e di Nila D'Alessio, per anni motore del settore segreteria/produzione di Rai Sport.





