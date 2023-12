Ambasciatore Iran incontra il presidente di Coldiretti Campania

L'agricoltura sostenibile, le nuove tecnologie applicate alle coltivazioni e alla prevenzione del dissesto idrogeologico per preservare i campi e il notevole know-how maturato in questi anni nel nostro Paese sono stati i temi al centro della visita dell'ambasciatore dell'Iran, Mohammad Reza Sabouri, alla sede di Coldiretti Campania dove ha incontrato il presidente regionale Ettore Bellelli.

Il presidente Bellelli, fa sapere l'organizzazione professionale agricola, ha evidenziato l'importanza delle collaborazioni scientifiche con l'Università Federico II soprattutto attraverso il progetto Agritech, che coniuga il mondo agricolo con quello della ricerca tecnologica.

L'ambasciatore Sabouri ha sottolineato l'importanza del valore del lavoro agricolo: "Non a caso - ha detto - in Iran si insegna nelle scuole. Alle elementari ai ragazzini all'età di 7 anni si fa una lezione sull'importanza del pane, inteso come alimento primario ma anche come opportunità di lavoro. Un insegnamento che serve anche per avvicinarli al mondo agricolo". Sullo sfondo la possibilità di incontri culturali e scambi commerciali tra Campania e Iran che saranno approfonditi in riunioni tecniche ai vari livelli. In Iran, ricorda infine la Coldiretti, "è sempre più presente il tema della siccità ma anche quello dei cambiamenti climatici".



