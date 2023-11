Diritti dei bambini: firmato appello alla Pace rivolto all'Onu

Si è conclusa a San Giorgio a Cremano (Napoli) la Staffetta sui diritti dei Bambini che ha visto la partecipazione di ventuno tra comuni e municipalità e circa 2.500 bambini provenienti da altrettanti territori, gemellati con le scuole sangiorgesi.

L'evento ogni anno si svolge in occasione della celebrazione del 34esimo anniversario della Convenzione dei Diritti dei Bambini, istituita dall'Onu il 20 novembre 1989. Quest'anno i rappresentanti istituzionali e i dirigenti scolastici hanno firmato anche un appello collettivo alla Pace rivolto all'Onu, affinchè da organo garante del diritto internazionale, chieda il rispetto dei diritti umanitari di tutti mettendo fine alla barbarie e all'orrore inaccettabile delle guerre.

La firma del documento è stata preceduta da un momento di confronto sulla situazione attuale nel Medioriente.

"La Staffetta e la celebrazione dell'anniversario della Convenzione Onu, rappresentano l'occasione per affermare l'importanza di valori come l'ascolto, il dialogo e il rispetto del punto di vista altrui, per trovare insieme la soluzione ai conflitti che nascono dal mancato riconoscimento dell'altro - ha detto il sindaco Giorgio Zinno - Questi sono i nostri obiettivi che intendiamo condividere con un numero sempre maggiore di città per creare una rete solida di enti che sappiano mettere al centro i bambini e i loro diritti".

I comuni che hanno firmato l'appello all'Onu ed hanno partecipato alla Staffetta: Ischia, VI Municipalità per San Giovanni a Teduccio e Ponticelli, Massa di Somma, Sant'Antonio Abate, Sant'Anastasia, Pomigliano D'arco, Nola, Avellino, Siano, Fisciano, Pompei, Volla, Portici, Frattamaggiore, Frattaminore, Cardito, Quarto, Acerra.



