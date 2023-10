Bandiera palestinese esposta da studenti università L'Orientale

Il Collettivo Autorganizzato Universitario ha esposto su palazzo Giusso, sede dell'università L'Orientale di Napoli, la bandiera della Palestina. "Mostrare la bandiera palestinese dall'università è un modo per riaccendere il dibattito e far luce sulle cause reali di ciò che sta accadendo in Palestina da più di 75 anni e denunciare l'opera di pulizia etnica e occupazione militare posta in essere da Israele", si legge in una nota.

"Tutti a dire della rabbia del fiume in piena e nessuno della violenza degli argini che lo costringono. Parafrasiamo Brecht perché esprime in poche parole quello che sta avvenendo oggi in Palestina. Mentre a morire da anni sono migliaia di donne, uomini e bambini palestinesi, la classe politica italiana chiude gli occhi. E' importante inserire le cose nel giusto contesto, perché la violenza che abbiamo visto è frutto e conseguenza di decenni di dittatura militare a cui i palestinesi sono sottoposti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA