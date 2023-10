Dall'11 ottobre Pulcinella Totem, dalle Calende alle Maschere

Da "Pulcinella, Arlecchino e la città fantastica" a "L'opera da marciapiede" proposta da Raffaello Converso su elaborazione e orchestrazione del maestro De Simone, dal Cyrano di Adriano Falivene all'opera "Alla corte di Pulcinella" scritta e diretta da Carlo Faiello senza dimenticare "Baruchabà!" con protagonista la chitarra battente di Pino De Vittorio e l'omaggio alla maschera di Pulcinella a cura di Giovanni e Matteo Mauriello. Un viaggio tra le maschere e il loro significato culturale. Al via, annunciano gli organizzatori, da mercoledì 11 ottobre, Pulcinella Totem, 6 spettacoli nella X Municipalità (Bagnoli-Fuorigrotta) di Napoli a cura de Il Canto di Virgilio con la direzione artistica di Carlo Faiello. La rassegna è stata presentata nell'ambito della II edizione di Affabulazione. Espressioni della Napoli Policentrica, progetto culturale promosso dal Comune e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo del Ministero della Cultura.

"La rassegna intende realizzare un itinerario culturale che favorisca la promozione, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale - e immateriale - della città di Napoli sì da accrescere l'identità storica formativa del territorio attraverso una serie di spettacoli contrassegnati dalla presenza di procedure divulgative - collaudate da circa venti anni - che favoriscono una cultura diffusa rivolta anche alle nuove generazioni" spiega il direttore artistico. Ad inaugurare il programma, mercoledì 11 ottobre alle 19 nel Teatro La Perla, “Pulcinella, Arlecchino e La Città Fantastica” di e con Angela Dionisia Severino e Paola Maria Cacace. A seguire, giovedì 12 (alle 21), “Pulcinella E Compagnia Bella” con Giovanni e Matteo Mauriello, musiche Germano Mazzocchetti. Venerdì 13 ottobre (ore 19), nella Chiesa di SS Maria Desolata a Bagnoli, in scena “L’opera da marciapiede” di e con Raffaello Converso. Tra Kurt Weill e Raffaele Viviani, elaborazioni orchestrazioni Roberto De Simone. Mercoledì 18 (alle 21) al Teatro La Perla in scena Adriano Falivene in “No Grazie”. Giovedì 19, alle 21, sempre al Teatro La Perla, è la volta di “Alla Corte di Pulcinella” scritto e diretto da Carlo Faiello. "Un grande inno alla libertà, alla rinascita, alla ironia che vince sulla morte sul palco tanti attori" si evidenzia ancora. A chiudere la rassegna, venerdì 29 alle ore 19, nella Chiesa Maria SS Desolata, “Baruchabà!”-“Canti di maschera e nella maschera”. Sul palco Pino De Vittorio (voce, chitarra battente, percussioni), Franco Pavan (tiorba), Luca Tarantino (chitarra spagnola Colascione). Nell’ambito di Pulcinella Totem rientra anche “Le Maschere Della Commedia Dell’arte” un laboratorio che si rivolge studenti delle scuole del territorio.



