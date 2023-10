Comune Pozzuoli invita a comunicare eventuali danni

Il Comune di Pozzuoli, la località più vicina all'epicentro del sisma (5 chilometri), ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un avviso in cui si invita la popolazione a segnalare eventuali "danni o disagi" al comando della Polizia municipale.

Nel comunicato si spiega che "l'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 22:08 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare" di 4, con variazioni in più o in meno di 0.3. "L'evento più significativo, localizzato in prossimità di via V traversa Pisciarelli, si è prodotto alle 22:08, ora locale, alla profondità di 2.6 km", sempre con la stessa magnitudo.

Il Comune, insieme alla Protezione Civile, "segue da vicino l'evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA