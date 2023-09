Terremoto Napoli: via libera a treni Av, ritardi oltre le 3 ore

Con la partenza di due Frecciarossa diretti a Venezia, e di un Italo destinazione Milano, è ripresa la circolazione ferroviaria da Napoli, almeno per quel che concerne i treni Alta Velocità, dopo lo stop imposto per consentire una verifica della rete a seguito della scossa di terremoto registrata nella notte.

I ritardi nelle partenze variano da un minimo di un'ora a un massimo di oltre tre ore.

Il blocco della circolazione ha determinato come effetto la formazione di una calca di persone che riempie il piazzale interno della stazione Centrale in attesa di poter salire a bordo del proprio convoglio.

Dall'altoparlante viene spiegato il motivo dei ritardi legato alla necessità di verificare la sicurezza della rete ferroviaria dopo la forte scossa tellurica - magnitudo 4.2 - registrata nella notte nella zona dei Campi Flegrei e avvertita distintamente anche nel capoluogo partenopeo.



