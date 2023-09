Una 82enne grave in ospedale. Ipotesi scippo o investimento

I carabinieri di Marcianise (Caserta) stanno indagando su quanto accaduto ad una 82enne, insegnante in pensione, ricoverata all'ospedale di Caserta con un grave trauma cranico che attualmente la tiene in prognosi riservata.

La donna è rimasta vittima di una caduta che le ha fatto battere la testa a terra mentre sabato sera, tra le 19 e le 19.30, tornava a casa dalla messa. Si indaga a 360 gradi, su un eventuale violento scippo, con la donna trascinata a terra da un rapinatore, (ipotesi della quale ha riferito Il Mattino) anche se la borsa con tutto il contenuto all'interno è stata ritrovata dai carabinieri e consegnata ai familiari della 82enne; peraltro sul luogo del fatto non ci sono telecamere.

Altra ipotesi vagliata è quella dell'investimento della donna; nel verbale di accettazione dell'ospedale si parla di investimento in bici, ed è ciò che la 82enne potrebbe aver accennato al medico del pronto soccorso all'ingresso nella struttura sanitaria.

L'ex docente potrebbe essere stata rapinata da un bandito in bici, che poi è fuggito lasciando la borsa a terra; in ogni caso la donna non avrebbe riportato ferite da trascinamento, ma le indagini proseguono per far luce sul fatto. Al momento non si sono presentati in caserma dai carabinieri testimoni che abbiano visto quanto accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA