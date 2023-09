Napolitano:il cordoglio del suo ateneo,lo ricorderemo ai giovani

"Purtroppo ci ha lasciato Giorgio Napolitano, l'ultimo in ordine temporale dei tre presidenti della Repubblica che si sono formati presso il nostro Ateneo.

Egli era molto legato alla sua Università, presso la quale già da giovane studente di giurisprudenza si è distinto come rappresentante eletto anche in seno agli organi studenteschi nazionali. È stato un uomo politico che ha gestito momenti delicatissimi della nostra Repubblica, e che ha fatto scelte difficili e necessarie". E' il ricordo del rettore della Federico II, Matteo Lorito.

"Se ne va, ironia del destino, proprio durante l'ottocentesimo anno dalla fondazione della sua Università. Lo ricordiamo con ammirazione ed affetto, e faremo in modo che la sua figura di uomo delle istituzioni e di grande statista, che ci piace pensare essersi formata anche tra i banchi delle nostre aule, sia ricordata adeguatamente nell Ateneo federiciano, soprattutto a beneficio dei nostri giovani. Esprimo ai suoi familiari il cordoglio di tutta la sua comunità accademica, consapevole del privilegio di poterlo annoverare tra i nostri laureati illustri.

Addio signor Presidente", conclude Lorito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA