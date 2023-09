Champions: Di Lorenzo, abbiamo ancora fame spirito di sacrificio

"Fame? Ancora con questa fame... Nel calcio non deve mai mancare lo spirito di sacrificio e l'unione del gruppo, a noi sono cose mai mancate. Oggi abbiamo dato dimostrazione di questo. E' una vittoria importante per noi che ci dà tre punti in un girone difficile". Così, dai microfoni di Mediaset, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo la vittoria dei campioni d'Italia a Braga.

"Abbiamo creato un po' di palle gol ma non siamo riusciti a concretizzarle - dice ancora Di Lorenzo -. In Europa le partite sono difficili, abbiamo sofferto, ma abbiamo vinto".



