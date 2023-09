Al Pascal di Pompei risuona il corno per ricordare Giogiò

Oggi al liceo Pascal di Pompei l'ingresso a scuola non è stato connotato come al solito dall' allegro vociare degli alunni; oggi l'inizio delle lezioni non è stato scandito semplicemente dalla routine dell' appello; oggi gli alunni con la preside, i docenti e tutti gli operatori del Liceo hanno voluto dedicare l' inizio della loro giornata scolastica e l' inizio del nuovo anno scolastico a Giogiò. il giovane musicista ucciso da un minorenne la notte del 31 agosto a Napoli.

Aderendo all' iniziativa promossa dalla Rete Campania SSPG Musicale e Polo dei licei musicali e coreutici della Campania per ricordare ed onorare Giovanbattista Cutolo, è stato realizzato un momento commemorativo e il suono della campanella ha dato il via a un minuto di silenzio, sottolineato dal " Silenzio" del suono del corno, quello strumento scelto dal musicista scomparso, in questa circostanza delicatamente suonato da Sonia Manzo, musicista dell'orchestra Scarlatti young, nella quale suonava anche Giò Giò "con la speranza che i nostri giovani possano "imbracciare" sempre più strumenti musicali piuttosto che armi".

Si è trattato di un momento emotivamente molto forte che ha coinvolto docenti e studenti. Nel corso dell'incontro è stato sottolineato come sia importante una scelta di campo precisa, abbracciare strumenti e non imbracciare armi.

La preside Filomena Zamboli ha dato avvio alla mattinata con una poesia di Montale, il "Corno Inglese". "Nella poesia di Montale - ha spiegato la preside Zamboli - questo strumento e il suo suono profondo e particolare ricorda il battito del cuore _scordato strumento _ dice il poeta. Anche il nostro cuore oggi batte per la Vita che é piu forte della morte in un luogo *la scuola* la nostra casa che rappresenta -usiamo ancora le parole del poeta- _d'alti Eldoradi malchiuse porte_", ha concluso.





