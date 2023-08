Due ragazzine violentate al Parco Verde di Caivano

Due cuginette, di appena 13 anni, sono state violentate da un gruppo di adolescenti al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Le due ragazzine, all'inizio del mese scorso, sarebbero state portate in un capannone. Il branco che avrebbe abusato delle cuginette sarebbe stato composto da sei ragazzi. Tra loro un unico maggiorenne, che sarebbe già stato individuato e fermato.

La conferma della violenza sarebbe avvenuta anche dalle visite mediche in due ospedali cittadini. Per le due ragazze è stato deciso l'allontanamento dal Parco Verde e ora vivrebbero in una casa famiglia.

Le indagini sono andate avanti, in queste ultime settimane, nel più assoluto riserbo ma è trapelato che si sta procedendo all'analisi di alcuni telefoni cellulari per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Le due ragazze sarebbero state condotte in un capannone abbandonato della zona con l'inganno.



Il Parco Verde di Caivano è finito spesso in passato sotto i riflettori della cronaca per episodi di di violenza. Nel 2004 il caso della piccola Fortuna Loffredo, di sei anni, morta il 24 giugno, dopo essere stata scaraventata dall'ottavo piano di un edificio. Nel luglio 2017 la Corte d'Assise di Napoli ha condannato all'ergastolo Raimondo Caputo per l'omicidio della bimba, che tutti chiamavano "Chicca".

Salvini: 'Presto in discussione una legge sulla castrazione chimica'

"Presto in discussione (e spero approvata) la proposta di legge della Lega per la sperimentazione anche in Italia della castrazione chimica per stupratori e pedofili. Nessuna clemenza per chi mette le mani addosso a donne e bambini". Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che commentando la notizia della violenza subita da due cugine di 13 anni a Caivano, in provincia di Napoli, ad opera di sei ragazzi, afferma: "Notizie che non dovremmo mai leggere. Sincera vicinanza alle due giovani ragazze".

