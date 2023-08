Denunciati per reati sessuali 2.027 minori

Lo scorso anno, in Italia sono stati denunciati per reati a sfondo sessuale 2.027 minori di cui 436 stranieri, in Campania 104 di cui 7 stranieri. Lo rende noto il Garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, che dice: "Questi dati rispondono all'idea che si ha della donna e mi allarmano".

"Anche qui - sottolinea - se vengono meno la famiglia, la scuola e le istituzioni c'è una responsabilità collettiva. E' chiaro che già da piccoli i ragazzi sui social media hanno una deformazione sessuale, vista la loro presenza sulle piattaforme web nelle quali spesso ci sono video di donne e di adolescenti vittime di abusi e discriminazioni. Tali stereotipi e standard si stanno però combattendo sempre di più, cercando di aiutare ciascuna donna a sentirsi sicura nella sua autenticità. Anche per questi reati, quindi, i minori sono solo adolescenti a metà".



