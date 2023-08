Centenario operato al femore, sta bene

Era stato ricoverato il 31 luglio scorso per una frattura scomposta del femore all'ospedale "Sant'Ottone Frangipane" di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. L'operazione presentava oggettive difficoltà per l'età del paziente: cento anni, ma l'equipe del reparto ortopedia, guidata dal primario Mario Sabatini, l'ha portata a compimento con successo riducendo la frattura "a mezzo sintesi". Il paziente, Roberto Parente, residente ad Avellino, verrà dimesso nei prossimi giorni per avviare la fase di riabilitazione.

