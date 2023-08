Merce scaduta nei market, sequestri e sanzioni nel Napoletano

Surgelati, prodotti da forno, snack vari e caffè in vendita malgrado fossero ormai scaduti: è quanto hanno scoperto i carabinieri di Roccarainola durante una serie di controlli in materia fitosanitaria nei negozi di Palma Campania, in provincia di Napoli, dove numerose attività sono state sanzionate.

Le verifiche hanno interessato un supermarket-ortofrutta di proprietà di un 50enne al quale sono state sequestrate confezioni di caffè in cialde scadute e, quindi, comminate sanzioni per oltre 3mila e 300 euro.

Una sanzione della stessa entità è stata notificata a un 40enne, titolare di un altro market, che teneva in vendita circa 9 chilogrammi di merce scaduta. Analoghi controlli sono stati programmati anche nei prossimi giorni.



