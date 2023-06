Si conclude a Napoli il tour per il compleanno di Re Carlo

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - Si conclude nella Terra degli Aranci, nel cuore di Napoli, il tour italiano dei King's Birthday Party, che celebra il compleanno ufficiale di Re Carlo III, evento tradizionale che quest'anno si accompagna alla sua recente incoronazione. Circa 400 ospiti hanno brindato insieme all'ambasciatore britannico Edward Llewellyn e al sindaco Gaetano Manfredi.

L'appuntamento napoletano segna la fine delle celebrazioni in Italia del compleanno ufficiale del nuovo re, facendo seguito agli eventi di Venezia, Milano, Firenze e Roma. Sostenibilità, giovani, volontariato e senso di comunità sono stati i temi della serata. Per gli ospiti, cucina a km 0, prodotti di stagione e un approccio 'plastic free', mentre i due chef - quello della residenza britannica a Roma, Dario Pizzetti, e Claudio Campanile - si sono mossi nel solco della tradizione anglo-napoletana. Ad accogliere gli invitati le note della cornamusa e il saluto di 15 marinai della HMS Trent, attualmente nel Golfo. I sentimenti di amicizia tra l'Italia, e Napoli in particolare, con il popolo britannico sono stati al centro dei vari interventi e saluti: dal Console onorario Pierfrancesco Valentini di Castromediano all'ambasciatore Lord Llewellyn, al sindaco Manfredi.

Gli inni nazionali sono stati suonati dalla US Naval Forces band, prima del brindisi, seguito dalla Sunset Ceremony, la Cerimonia dell'ammaina bandiera. A proposito di giovani e di inclusione sociale, durante la cerimonia si sono esibiti i 46 ragazzi dell'Orchestra giovanile Sanitànsamble e nutrita è stata la partecipazione di rappresentanti di associazioni di volontariato, cooperative e fondazioni impegnate sui temi della legalità e dell'educazione. Peraltro, alcune di queste realtà incontrarono l'allora Duchessa di Cornovaglia, ora Regina Camilla, nel corso della sua visita privata a Napoli, nel 2017.

"Napoli è una città che ho nel cuore", ha detto l'ambasciatore Llewellyn. "Questa città, il golfo, il mare, sono un'attrazione irresistibile per migliaia di britannici che visitano questi luoghi e ne rimangono affascinati. Anche il nostro Re è stato qui numerose volte, l'ultima nel 2002, e sono sicuro che oggi si unirebbe volentieri a noi". (ANSA).