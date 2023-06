Auto esplosa: 100 donazioni di sangue dopo l'sos per il ferito

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - Ondata di solidarietà a Napoli dove in poche ore, dopo l'appello a donare sangue dei familiari di Fulvio Filace, il laureando 25enne ferito gravemente dallo scoppio dell' auto-prototipo avvenuta venerdi sulla tangenziale, oltre cento persone si sono presentate al centro trasfusionale dell'ospedale Cardarelli dove il giovane è ricoverato.

Il ragazzo, che proprio oggi e' stato sopposto ad un'altra operazione, è ancora in gravi condizioni per le ferite riportate dalle fiamme scaturite dallo scoppio. A causa dell'incidente è morta nella serata di ieri la ricercatrice del Cnr che era con lui.

La risposta all' appello, divenuto virale sui social, è stata tanto ampia che il direttore del centro trasfusionale, Angelo Zuccarelli, ha invitato altri potenziali donatori a contattare il suo centro prima di recarsi in ospedale. "Ringraziamo tanta generosità da parte di moltissime persone - ha detto all'ANSA Zuccarelli - ma è importante garantire anche nelle settimane centrali dell'estate un adeguato flusso di sangue per tutti i nostri pazienti. E' importante, perciò che chi voglia donare contatti prima il nostro centro sul sito www.ospedalecardarelli.it/buonsangue o chiamando al numero 0817472488, così da aiutarci pianificare la gestione del sangue nell'arco delle prossime settimane." (ANSA).