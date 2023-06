Premio Carosone, omaggi anche a Pino Daniele e Bruni

(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - Il Premio Carosone torna all'Arena Flegrea sabato 1 luglio (ore 21.00), sul palcoscenico ci saranno Bungaro, Roberto Colella (La Maschera), Dada', Eugenio Finardi, Paolo Jannacci, Kalìka, Lucariello, Luchè, Ciccio Merolla, Raiz, Franco Ricciardi, Dario Sansone (Foja), Suonno d'Ajere, Mario Venuti. Ideato e curato nella direzione artistica da Federico Vacalebre, Premio Carosone 2023 è finanziato dalla Regione Campania, prodotto e promosso dalla Scabec con Teta Pitteri. Ad accompagnare gli artisti in una edizione in cui i tributi a Carosone si mescoleranno a quelli ad altri grandi personaggi, sarà la backing band Afro Blue, presentatori Maria Elena Fabi, Noemi Gherrero e Gianni Simioli. "Ecco quest'anno stare insieme i tributi a Pino Daniele di Luchè - ha annunciato Vacalebre - a Domenico Modugno di Bungaro, a Sergio Bruni di Raiz, a Federico Salvatore e Diego Armando Maradona di Colella, a Napoli gemella di Bahia ma anche ad Alan Sorrenti di Venuti. Ecco i protagonisti di domani, Dada', Kalìka, Suonno d'Ajere, con una forte attenzione alla scena femminile. Ecco i protagonisti di oggi, Luchè, Franco Ricciardi, Lucariello, Ciccio Merolla. Ecco Paolo Jannacci, premiato a vent'anni dal padre Enzo. Ecco Eugenio Finardi". Per l'Amministratore Unico della Scabec Pantaleone Annunziata, "il Premio Carosone è un'eccellenza tra gli eventi musicali regionali". Concludendo la presentazione, Felice Casucci, Assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania ha ricordato che "il compito della Regione Campania è puntare sulle eccellenze come il Premio Carosone, capaci di scommettere anche sulle nuove leve: i protagonisti di questo prestigioso evento, oltre al grande Carosone e al tributo che viene fatto al suo genio immenso, sono proprio gli artisti che sabato animeranno il palco dell'Arena Flegrea". La serata sarà trasmessa il 10 luglio alle 20:50 da Canale 21. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria sui siti www.premiocarosone.it e www.scabec.it (ANSA).