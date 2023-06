De Laurentiis, almeno 20 candidature per la panchina del Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 05 GIU - Per la panchina del Napoli ci sono "almeno 20 candidature, sono aumentate, c'è tutta l'Europa". Il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, a Uno Mattina su Rai 1 invita ad attendere. "Adesso comincia la corrida. Capisco che i giornalisti devono riempire i titoli ma - spiega - ci vuole serietà, professionalità e capacità di attendere. La festa è ancora in corso e io non sono in grado di stupirvi. Abbiamo tutto il mese di giugno. Comunque, anche io ieri ho preso appunti, ho fatto l'allenatore di me stesso".

