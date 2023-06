Abodi, 'torneranno i Giochi della Gioventù'

(ANSA) - BENEVENTO, 05 GIU - "Torneranno i giochi della gioventù che si erano spenti, ma non se ne era accorto quasi nessuno. Penso che queste opportunità vadano vissute, pensate e organizzate con amore. Inizieremo con poche competizioni, perché secondo me l'importante era ricominciare, poi li faremo tornare a quello che erano o forse a qualcosa di più". Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi a Bucciano, in provincia di Benevento.

"Sono convinto - ha aggiunto il ministro - che i giochi, oltre a essere un appuntamento sportivo, possano essere un appuntamento di educazione civica, nel senso più allargato, parlando di salute, ambiente, legalità, pari opportunità, disabilità. E' un progetto ambizioso che stiamo immaginando tra tanti colleghi, segno di quanta forza educativa e culturale abbia lo sport".

(ANSA).