Manfredi, per Napoli lo scudetto un catalizzatore di crescita

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - "È un momento di grande rinascita sia economica che turistica e culturale della città. E questo scudetto è stato un po' un catalizzatore". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando allo stadio Maradona - dove sta per cominciare l'ultima partita di campionato contro la Sampdoria - della massiccia presenza di turisti a Napoli.

"La città è cambiata tanto e dopo il covid è ripartita con una grande forza e con una grande capacità attrattiva a livello internazionale", ha proseguito.

Il sindaco ha quindi sottolineato che "i turisti stranieri sono felici di venire a Napoli" e, con riferimento al futuro e alla necessità di rendere strutturale questo cambio di passo, afferma che serve "un'organizzazione che renda competitiva la città a livello internazionale". Un'rganizzazione "degna di una capitale europea nei trasporti e nei servizi" anche se, ha ribadito Manfredi, "Napoli non deve snaturarsi".

In merito alla festa che si terrà in serata, ha aggiunto "che deve essere una grande festa di popolo". (ANSA).