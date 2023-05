Teatro San Carlo, rinviato l'incontro tra Manfredi e i sindacati

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - L'incontro tra il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione San Carlo, Gaetano Manfredi, e le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori del Teatro è stata rinviata a nuova data. Lo apprende l'ANSA.

La riunione è stata posticipata per consentire la presenza di tutte le rappresentanze sindacali.

Le incertezze sul futuro del Massimo napoletano legate alla decadenza del soprintendente Lissner per effetto del decreto legge che lo pensiona il 1 giugno avendo già compiuto 70 anni d'età sono alla base di un'agitazione dei sindacati. Lo scorso 16 maggio c'era stato un sit in di Cigl, Cisl, Uil e Fials all'ingresso del teatro con la richiesta di stabilizzazione degli ultimi precari. (ANSA).