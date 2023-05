Napoli: tassista, danni enormi da caos traffico del weekend

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - "Nei fine settimana siamo alle solite: un flusso di auto che invade il centro storico, via Cervantes, via Medina, Sant'anna dei Lombardi, via de Pretis, e tutte le zone adiacenti, acuendo le criticità del trasporto pubblico, dai tassisti, ai bus di linea, con una Napoli invasa da pullman turistici, una città piena di smog". A sottolinearlo, in una nota, è il tassista-sindacalista Guido Savastano che aggiunge: "Si improntano campagne elettorali sul cosiddetto 'green' ma l'aria irrespirabile. Sono stati spesi soldi pubblici per le ZTL ma registriamo un nulla di fatto, sono tutte 'disattivate'. In sostanza, nonostante i cantieri per il Giro d'Italia sìano terminati, nulla è cambiato nel centro storico della nostra città".

Il sindacalista ricorda i danni che questa situazione sta provocando ai tassisti: "L'utenza scende dalle nostre auto, quando si imbottigliano nel traffico, e per noi questo rappresenta un grosso danno economico. Il Comune di Napoli chiede alla categoria taxi di prolungare i turni con ordinanze sindacali ma non riesce a capire, nonostante sia stato evidenziato all'assessore ai trasporti e al dirigente del corso pubblico di Napoli, che siamo nell'impossibilità di arrivare nei nostri stalli solo per colpa del traffico. E - conclude - l'utenza si lamenta dell'attesa per noleggiare un taxi, la colpa non è del tassista, ma tutta del traffico cittadino". (ANSA).