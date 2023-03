Incamminamento difforme da autorizzazione, una denuncia

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAR - I militari della stazione carabinieri forestale di Castellammare di Stabia al termine di attivita di controllo scaturito a seguito di esposto del Wwf Terre del Tirreno, inerente presunti lavori edili abusivi a Sorrento hanno denunciato una 60 enne del posto committente dei lavori in quanto dalle relazione tecnica redatta dall'ufficio tecnico del comune di Sorrento si riscontravano difformità all'autorizzazione paesaggistica in quanto era stato realizzato un incamminamento in pietra arenaria con l'utilizzo di malta di sottofondo difforme a quanto autorizzato. (ANSA).