Furto e botti proibiti, due persone arrestate nel Napoletano

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Furto e possesso di botti pericolosi: due arresti nel Napoletano. È il risultato di un servizio ad ''alto impatto'' effettuato dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco (Napoli) che durante le operazioni hanno arrestato per furto un uomo di 42 anni del quartiere napoletano di Ponticelli e un altro di 53 anni di Torre del Greco per possesso di fuochi d'artificio non categorizzato. Un 42enne è stato sorpreso dai militari a Volla in via Lufrano mentre intento a smontare un portapacchi da una Fiat Panda. All'interno del suo zaino sono stati trovati uno stereo e un portafoglio.

Dagli accertamenti è emerso che quella refurtiva sarebbe stata quasi sicuramente rubata poco prima da due vetture parcheggiate nelle vicinanze. L'uomo è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di furto aggravato. A Torre del Greco, invece, all'interno dell'abitazione di un 53enne, i militari hanno rinvenuto più di cinque chili di materiale esplosivo suddiviso in 128 ''botti'' improvvisati non riconosciuti. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale di Napoli che, una volta messa in sicurezza la zona, hanno sequestrato il materiale per la successiva distruzione. L'arrestato è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Denunciato, sempre a Torre del Greco, un diciannovenne trovato in possesso di due carte d'identità prive di fotografia e con timbri contraffatti. Il giovane aveva anche quattro smartphone di dubbia provenienza e su questi sono in corso accertamenti: dovrà rispondere di contraffazione di atti pubblici, sigilli o strumenti destinati a pubblica autentificazione e per ricettazione. Infine nel quartiere napoletano di Barra è stato denunciato per evasione un uomo di 61 anni sottoposto agli arresti domiciliari, trovato dai carabinieri all'esterno della sua abitazione. (ANSA).