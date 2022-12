Vesuvio, inaugurato nuovo percorso per arrivare al gran cono

(ANSA) - TRECASE, 20 DIC - Una nuova via d'accesso al cratere del Vesuvio dal versante dei comuni di Boscotrecase e Trecase, nel Napoletano. È quello inaugurato oggi e denominato ''Lungo la Strada Matrone''.Il tracciato, recuperato, ripristinato e arricchito dopo gli incendi del 2017, rientra negli interventi realizzati nell'ambito del masterplan del ''Grande progetto Vesuvio''. Il sentiero ripercorre l'antica strada tracciata dai fratelli Matrone per risalire al Gran Cono dal versante di Boscotrecase; dopo quasi trent'anni di lavori, diverse distruzioni operate da improvvise colate laviche e successive ricostruzioni, la carrozzabile fu inaugurata il 4 gennaio del 1927. Il sentiero, lungo circa 8 chilometri, parte con un primo tratto asfaltato, per poi diventare una pista sterrata e permette di arrivare al piazzale di quota 1.050, da cui è possibile raggiungere a piedi il gran cono del Vesuvio, attraversando in gran parte la riserva statale ''Tirone Alto Vesuvio'', gestita dal reparto carabinieri forestali per la biodiversità, in convenzione con l'ente parco per la realizzazione di attività di gestione comuni. ''La realizzazione di questo importantissimo progetto, è il risultato di un grande impegno e di grandi sinergie messe in campo, e un piccolo momento storico. La soddisfazione è enorme - ha dichiarato Agostino Casillo, commissario straordinario dell'ente parco nazionale del Vesuvio - è stato un lavoro lungo e difficoltoso ma grazie al quale rendiamo nuovamente fruibile una dorsale fondamentale della rete sentieristica del nostro parco, porta d'accesso al cratere da Boscotrecase e Trecase''. (ANSA).