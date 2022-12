Natale:ad Afragola supereroi e Babbo Natale per i bimbi disabili

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - Supereroi acrobatici che scenderanno dal tetto, Babbo Natale e i suoi Elfi e, infine, la macchina di Supercar, replica in tutto di KITT: sono gli "ingredienti" dell'evento inclusivo in programma sabato prossimo 17 dicembre (ore 11) ad Afragola, in provincia di Napoli. Ad organizzarlo l'associazione "La Battaglia di Andrea", all'interno del centro Aias (Associazione italiana assistenza spastici).

"Nei periodi natalizi ci sono tantissimi eventi per i bambini - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - ma puntualmente, vengono organizzati senza tener conto dei bisogni dei bambini disabili, talvolta costretti ad andare nei centri di terapia proprio negli orari in cui sono organizzate queste manifestazioni, perdendo quindi l'occasione di una vera integrazione, poiché mettono i genitori davanti alla scelta di partecipare all'evento o portare il proprio piccolo a fare la terapia, e nonostante le nostre richieste, purtroppo, la situazione non cambia".

"Proprio per questo motivo - dice ancora Maraucci - abbiamo deciso che la festa la facciamo direttamente nel centro che frequentano i bambini disabili e di farlo di sabato, in un giorno che non c'è scuola, dando la possibilità anche ai loro compagni di partecipare facciamo noi una integrazione al contrario, sono i bambini disabili che accolgono i bambini normodotati in una grande festa".

A travestirsi da supereroi saranno i volontari della Sea (Supereroi Acrobatici), associazione molto attiva su tutto il territorio nazionale fondata da Anna Marras. "Quello che desideriamo trasmettere con forza è un messaggio di incoraggiamento e di speranza ai bambini e alle loro famiglie - dichiara Anna Marras - vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili". (ANSA).