Manfredi, 'Napoli 98/a e Bolzano top? Meglio vivere qui'

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - "Le classifiche vanno lette per capire cosa c'è dentro. Il Sole 24 ore usa parametri diversi su occupazione giovanile, numero di ragazzi che non studiano e lavorano, reddito medio e percettori di reddito di cittadinanza, occupazione femminilie, sanità, economia. E' indubbio che dopo il covid e con la crisi energetica nel Sud ci sono problemi molto legati al reddito delle persone e non c'entrano con la bellezza della città". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi commentando il 98/o posto di Napoi nella classifica delle 107 province italiane pubblicate ieri dal Sole 24 ore, con otto posizioni in meno rispetto al 2021.

"E' ovvio - ha detto Manfredi - che per migliorare Napoli ci vuole un periodo di lungo termine con nuove occasioni di sviluppo, lavoro, educazione scolastica e culturale. Bisogna anche migliorare la sanità. Fare tutto questo per un'area metropolitana di 3 milioni di abitanti, con sacche di marginalità economiche e deindustrializzazione significa affrontare un percorso molto lungo, ma che sono convinto che si possa fare. Poi se secondo la classifica si vive meglio a Bolzano, io dico che preferisco sempre vivere a Napoli". (ANSA).