Napoli, il Comune illumina il Maschio Angioino

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - L'associazione Italiana Neuropatia delle Piccole Fibre (Ainpf) propone, per il mese di dicembre, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul dolore cronico e sulla Neuropatia delle Piccole Fibre (Npf), che è una delle cause, ad oggi, molto frequente di dolore neuropatico e diffuso.

Il Comune di Napoli, per destare interesse sulla Npf, patologia sotto-diagnosticata, ha aderito all'iniziativa facendo illuminare stasera il Maschio Angioino con i colori sociali dell'Ainpf. (ANSA).