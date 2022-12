Napoli: Spalletti "sosta opportuna, senza erano pareggi"

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - "C'è chi dice che era meglio non fare il break perché stavamo andando bene in campionato. Io dico che invece necessitavamo di un momento così, perché la squadra doveva tirare il fiato, altrimenti lo avremmo fatto in campo portandoci a qualche pareggio". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in riferimento alla pausa Mondiali alla vigilia dell'amichevole di domani contro il Crystal Palace in Turchia, dove il Napoli è in ritiro. "Ora invece - ha detto il tecnico della capolista - ripartiremo e saremo una squadra più scomoda rispetto a come siamo stati nell'ultimo periodo.

Stiamo meglio e andiamo con fiducia a ricominciare. Domani affrontiamo un test importante e proveremo qualcosa, sfrutteremo il periodo per mettere dentro la squadra delle idee nuove.

All'inizio della stagione avevamo giocatori nuovi, c'era da ripetere le vecchie idee per far funzionare la squadra, ora invece possiamo aggiungere cose diverse". (ANSA).