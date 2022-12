Casamicciola: salme potranno essere restituite a famiglia

(ANSA) - ISCHIA, 05 DIC - Le salme delle undici vittime ritrovate della alluvione di Casamicciola potranno essere restituite alla famiglia per la sepoltura: lo ha deciso la Procura di Napoli. Per la data dei funerali si ipotizza che si possano tenere non prima di questo sabato: se saranno di Stato si terranno nel palazzetto dello sport Taglialatela ad Ischia ma si attende l'assenso delle famiglie delle vittime.

Si tratta dei corpi di Eleonora Sirabella, Salvatore Impagliazzo, Gianluca Monti, Valentina Castagna, Michele Monti, Francesco Monti, Maria Teresa Monti, Giovan Giuseppe Scotto Di Minico, Maurizio Scotto Di Minico, Giovanna Mazzella e Nikolinca Gancheva Blagova. Proseguono, intanto, le ricerche della ultima dispersa, Mariateresa Arcamone, nelle zone teatro della frana.

