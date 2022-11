Cinema: 'La Giunta', quando a Napoli c'era il Sindaco Rosso

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - Maurizio Valenzi è stato il primo sindaco comunista nella storia di Napoli, governò dal 1975 al 1983, tra enormi problemi, dalla disoccupazione alle emergenze del terremoto, dalla criminalità al terrorismo. Il racconto di anni che non furono solo 'di piombo' ma anche di speranza, prima che gli interessi economici della ricostruzione post - sisma modificassero equilibri politici e criminali, segnando ancora il destino di Napoli, è raccontato nel film documentario "La Giunta" di Alessandro Scippa, in selezione ufficiale, fuori concorso, al 40° Torino Film Festival, sezione "Dei Conflitti e Delle Idee". Attraverso interviste ai protagonisti dell'epoca e a materiale di archivio inedito prende corpo così un sogno in cui molti credettero, quello di una politica vicina alle persone, quando il"Sindaco Rosso", come lo definì Giorgio Napolitano, si fece portavoce di una sua visione della città.

"Le fratture che si crearono dopo il terremoto nelle Giunte Valenzi - dice Alessandro Scippa - erano in fondo lo specchio di una situazione nazionale che di lì a poco avrebbe segnato per sempre il destino della storia politica italiana. Ma dentro le maglie intricate di quella storia pubblica, sentivo che sarebbe stata soprattutto una storia di genitori e figli. E io, figlio di uno degli assessori di quelle giunte, Lucia Valenzi, Marco suo fratello, e Federico Geremicca, figlio di Andrea, Antonella e suo padre, ex operaio dell'Italsider, ci saremmo tutti dovuti mettere in gioco, perché quella era e resta una storia che ci riguarda e ci parla ancora". Nel 1984 Maurizio Valenzi venne eletto al Parlamento Europeo restando in carica fino al 1989.

Mitterrand nel 1984 gli conferì l'onorificenza della Légion d'honneur. E' morto nel 2009 all'età di 99 anni. La "Giunta" è prodotto da Antonella di Nocera per Parallelo 41 e Luce Cinecittà in collaborazione con Fondazione Valenzi e AAMOD con il contributo di Regione Campania e Film Commission. (ANSA).