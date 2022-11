Da Napoli scenografi e costumisti per i set, ecco il Master

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - "Lavoriamo per mantenere a Napoli e in Campania i nostri giovani, per creare opportunità di lavoro e di vita, abbiamo sostenuto diverse produzioni televisive e cinematografiche, Napoli è diventata un grande set cinematografico. Abbiamo potenziato questa realtà di lavoro e arte per valorizzare un capitale umano enorme, puntiamo anche sul Polo dell'audiovisivo nell'area ex Nato a Bagnoli. E ora questa iniziativa universitaria che finanziamo si inserisce in un quadro nel quale la cultura è in primo piano". Il governatore campano, Vincenzo De Luca, spiega così il senso del Master di II livello in Scenografia per il cinema e Costume per il cinema, attivato nell'Accademia di Belle Arti di Napoli, finanziato dalla Regione Campania nell'ambito del Poc 2014/2020, realizzato in collaborazione con Netflix e Rai e riconosciuto dal Ministero dell'Università. Presentando il Master, De Luca ha sottolineato che la Campania "è la Regione che investe di più nella cultura".

Il progetto prevede la partecipazione di 50 allievi,25 per la scenografia e 25 per il costume, che verranno selezionati da una commissione composta dai docenti dell'Accademia come è stato spiegato nell'incontro al quale hanno partecipato, oltre a De Luca, la presidente ed il direttore dell'Accademia, Rosita Marchese e Renato Lori, Ilaria Castiglioni manager di Netflix, Antonio Parlati, direttore del Centro di produzione della Rai di Napoli, l'attore Alessandro Siani. L'obiettivo è quello di formare figure professionali in grado di utilizzare metodi, tecniche e tecnologie multimediali nell'ambito della produzione filmica nazionale ed internazionale. Il tutto per sviluppare un iter professionale nella pratica della realizzazione di una breve fiction attraverso l'uso di strumenti tecnologici e creativi da applicare al set design ed alla creazione del personaggio, puntando all'acquisizione delle competenze richieste dalle produzioni. Il percorso didattico, semestrale, svilupperà sia conoscenze delle tecnologie digitali, sia competenze necessarie a progettare e gestire ricostruzioni e realizzazioni di costumi d'epoca, adattamenti di ambienti ed utilizzo di costumi di repertorio, individuazione di location, reperimento di arredi, costumi. (ANSA).