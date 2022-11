Santanchè, aiuti a Ischia per non perdere stagione turismo

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Stamattina anche in consiglio dei ministri c'è stato un passaggio si questo e voglio tranquillizzare tutte le persone, che poi sono la maggioranza, che hanno a Ischia attività legate al turismo. Daremo tutti i fondi necessari per non far perdere nemmeno la stagione che comincerà a Pasqua, perché Ischia vive di questo." Lo ha detto questa sera a Zona Bianca su Rete 4 la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che poi ha invitato alla cautela sulla comunicazione: "Chiederei un'attenzione in più perchè già oggi vedevo giornali tedeschi che raccontavano di Ischia distrutta, seppellita dal fango. Facciamo attenzione, perchè non vorrei che una comunicazione magari non così appropriata facesse sì che poi non vengano le prenotazioni. Questo è un tema importante, è una tragedia quella che è successa, ma non aggiungiamo altri problemi agli abitanti di Ischia, che vivono con il turismo, hanno bisogno di turisti e voglio tranquillizzarli: il governo c'è, ci sarà, e metterà i fondi a disposizione" (ANSA).