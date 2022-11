Controlli straordinari dei Cc, trovata arma clandestina

(ANSA) - CASERTA, 27 NOV - Un arresto e decine di persone controllate dai carabinieri nel corso dei servizi straordinari sul territorio realizzate nel Casertano nei comuni di Casal di Principe, Cancello e Arnone e San Cipriano d'Aversa. In particolare i carabinieri hanno arrestato un 25enne perché trovato in possesso a casa di una pistola automatica calibro 7.65 con matricola abrasa, quattro proiettili, un passamontagna ed una torcia con taser integrato, nonché di quattro telefoni cellulari. Il giovane è stato posto ai domiciliari. I carabinieri hanno poi controllato 13 veicoli e 20 persone, comminando 2 contravvenzioni per violazioni al codice della strada. (ANSA).