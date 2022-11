Napoli, da sabato senso unico pedonale nella strada dei presepi

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - Sulla percorrenza a senso unico pedonale di San Gregorio Armeno nel periodo di Natale 2022 "si sta lavorando su un dispositivo analogo a quello degli anni scorsi, con la possibilità di alternare i flussi. Dovrebbe partire sabato, stiamo per firmare l'ordinanza". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine dell'avvio ufficiale della stagione natalizia a San Gregorio Armeno, il vicolo napoletano famoso in tutto il mondo per le botteghe dei presepi.

"Sicuramente noi stiamo predisponendo - ha detto Manfredi - i nuovi dispositivi per il traffico pedonale che ci sarà a San Gregorio con dei sensi unici alternati. L'affluenza è enorme, già ci sono grandi flussi turistici e quindi i dispositivi vanno anticipati rispetto agli altri anni. Questo sicuramente è motivo di grande successo per San Gregorio e per Napoli ma ci vuole attenzione anche da parte dell'amministrazione e di tutti coloro che operano sul territorio".

Sulla pulizia dell'area Asia, l'azienda speciale per la raccolta dei rifiuti, "sta facendo un grande lavoro - ha detto il sindaco - stiamo cooperando con i commercianti per evitare che si possano creare situazioni di disagio, sicuramente ci sono anche delle situazioni difficili, ma negli ultimi giorni e nelle ultime settimane il centro storico di Napoli è molto migliorato dal punto di vista della gestione del decoro, anche perché c'è il nuovo spazzamento più intenso che si sta facendo. Dobbiamo sempre considerare che abbiamo decine di migliaia di persone ogni giorno, c'è un equilibrio fragile che va gestito con una grande cooperazione". (ANSA).