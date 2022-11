Manfredi, a Natale ci aspettiamo a Napoli un mln di visitatori

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - "A Natale ci aspettiamo più di un milione di persone a Napoli, un numero molto alto. Questo ci dà grande soddisfazione, ma sappiamo anche che la città, i servizi, la sicurezza saranno messi sotto pressione. Per questo ci vuole grande responsabilità". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine dell'avvio ufficiale della stagione natalizia a San Gregorio Armeno, il vicolo delle botteghe dei presepi.

"La sicurezza - ha detto Manfredi - non dipende solo dal Comune. Abbiamo parlato del tema in prefettura nei giorni scorsi con il ministro dell'Interno, in un tavolo per rafforzare i dispositivi di controllo non solo nel centro storico ma in tutta la città. Per i trasporti stiamo lavorando anche per garantire durante il periodo natalizio una maggiore frequenza, anche considerando la pressione che ci sarà". (ANSA).