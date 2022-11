Al via stagione presepi, senso unico a San Gregorio Armeno

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - Un milione di turisti a Napoli per il periodo natalizio e tanta voglia di passeggiare per il "vicolo dei presepi", da sempre famoso nel mondo. Si apre con ottimismo il periodo natalizio a San Gregorio Armeno, ma anche con qualche frizione tra il Comune di Napoli e gli artigiani dei presepi, con questi che avevano chiesto l'alternanza del senso unico pedonale nelle due direzioni e Palazzo San Giacomo che oggi ha invece stabilito che la strada dei pastori si farà solo in salita.

Dunque, senso unico nel week-end al via il 3 dicembre e avanti così nelle giornate calde fino alla vigilia di Natale.

"Abbiamo tanta voglia di partire col Natale, anche se abbiamo già lavorato molto nel week end 'dei morti' e San Gregorio Armeno vive sempre con turisti tutto l'anno", dice soddisfatto Vincenzo Capuano, presidente dell'associazione 'Le Botteghe di San Gregorio Armeno'. Sul senso unico "noi abbiamo chiesto - ricorda - che un week end si salga e il successivo si scenda, perché i negozi che si incntrano per primi sono danneggiati". Richiesta non accolta però dal Comune dopo il sopralluogo tecnico di ieri e la riunione di oggi con l'assessore alla sicurezza De Iesu. Il calendario dei sensi unici indica che si parte sabato 3 e domenica 4 dicembre, dalle 9 alle 21; poi da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre, stesso orario; da sabato 17 a venerdì 23 dicembre, sempre dalle 9 alle 21 e poi la giornata di sabato 24 dicembre, dalle 9 alle 15.

"Per Natale ci aspettiamo più di un milione di persone a Napoli. Questo ci dà grande soddisfazione, ma sappiamo anche che la città, i servizi, la sicurezza saranno sotto pressione. Per questo ci vuole grande responsabilità", ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sottolineando che "ci sono grandi flussi turistici e quindi i dispositivi vanno anticipati rispetto agli altri anni". E sulle luminarie Manfredi ricorda che "quest'anno si parte in ritardo perché la gara dalla Città Metropolitana è andata deserta due volte. Comunque ci saranno, grazie ai fondi assegnati, tenendo conto anche della crisi energetica. Insomma, luminarie sì ma con sobrietà". (ANSA).