Stop incidenti, a Napoli l'impegno della Polstrada nelle scuole

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - Si celebra domani la 'Giornata Mondiale in memoria delle Vittime della Strada' dedicata a quanti hanno perso la vita sulle strade e ai loro familiari. Nel corso dell'anno, la Polizia Stradale della Sezione di Napoli e delle sue articolazioni ha partecipato a numerose iniziative nelle scuole, non solo nell'ambito di campagne di educazione stradale consolidatesi negli anni e in collaborazione con enti istituzionali e associazioni (Progetto Icaro, Bici Scuola, Sii saggio, Guida Sicuro e Insieme per la Sicurezza) ma anche a giornate formative nelle quali ha incontrato nel complesso circa 1.050 studenti di tutte le classi, in particolare delle scuole superiori. La Polizia Stradale, in prossimità della giornata del 20 novembre, ha partecipato a un incontro nell'Istituto Superiore Galiani di Napoli, organizzato in Memoria delle Vittime della Strada, in ricordo di una giovane alunna della scuola vittima di incidente stradale. L'attività di educazione stradale dedicata all'evento si concluderà il 22 novembre nell'Istituto Superiore Ferraioli di Napoli. Nell'arco dell'anno, nella provincia di Napoli, sono stati rilevati dalla Polizia Stradale di Napoli 248 incidenti stradali con lesioni a persone che hanno causato 350 feriti e 9 decessi.

Dati in lieve flessione rispetto all'anno precedente quando sono stati rilevati 271 incidenti stradali, ma con 393 persone ferite e 9 decessi.

La Polizia di Stato - si legge in una nota - è sempre al fianco delle vittime e dei loro familiari grazie a operatori che, opportunamente formati per fronteggiare situazioni particolarmente dolorose, come ad esempio incidenti stradali o ferroviari, aiutano chi è sopravvissuto o i familiari della persona deceduta a riprendere il controllo della propria vita e/o ad elaborare il lutto. Nella giornata dedicata a tutte le vittime di incidenti, un ricordo particolare va anche agli appartenenti alle Forze di Polizia "che sono sulla strada ogni giorno per compiere il proprio dovere e che spesso pagano un tributo molto alto". (ANSA).