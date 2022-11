Calcio: nuovo stadio a Caserta, lo costruirà il club

(ANSA) - CASERTA, 03 NOV - Sarà la Casertana Calcio, società che milita in serie D, a "costruirsi" lo stadio in cui giocherà.

È quanto emerso all'esito della verifica, da parte della commissione valutatrice del Comune di Caserta, della documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell'offerta presentata per il bando relativo alla realizzazione del nuovo stadio della città capoluogo. La Casertana FC, capofila della RTI (Rete temporanea di imprese) con le società Aurora Immobiliare Srl e Consorzio stabile S. Rita, si è infatti aggiudicata ufficialmente i lavori, e tra 45 giorni, terminate ulteriori verifiche sulle aziende, tra cui quelle antimafia, si procederà con la stipula del contratto che darà il via alle opere da 51 milioni di euro - circa due anni la durata prevista - per il nuovo impianto comunale; è la prima volta che un club partecipa direttamente ai lavori per la costruzione dell'impianto che ne ospiterà le gare. Sarà uno stadio moderno senza pista di atletica da 12mila posti estendibili fino a 16mila per venire incontro alle norme Uefa, con un'area commerciale da 40mila metri quadrati, uffici e una palestra. Cambierà totalmente il volto della zona, e scomparirà anche il circolo del tennis ubicato attualmente a fianco allo stadio; i campi in terra battuta saranno realizzati dalla Rti in un'altra zona di Caserta, insieme alla pista di atletica non prevista nel nuovo stadio. Durante i lavori il club giocherà regolarmente le gare casalinghe, con i cantieri che saranno di volta in volta montati e poi rimossi. Esulta il presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino, che in una nota parla "di traguardo storico, reso possibile grazie al lavoro incessante posto in essere da stimati professionisti del settore che hanno saputo dare forma alle idee e alle ambizioni della Casertana FC.

Un ringraziamento va al Comune di Caserta e al sindaco Carlo Marino che, sin dal primo momento, hanno creduto fermamente che la nostra città potesse fregiarsi di uno stadio unico nel suo genere". (ANSA).