Covid: Campania; aumentano ricoveri in intensiva, 4 vittime

(ANSA) - NAPOLI, 12 OTT - Sono 2487 i positivi al Covid in Campania su 15681 test effettuati per un indice di contagio pari al 15,87%, in calo di tre punti rispetto al 18, 54% registrato ieri. Sono tre i deceduti nelle ultime 48 ore cui si aggiunge un'altra vittima registrata ieri ma risalente ai giorni scorsi. Le terapie intensive occupate salgono da 11 a 15, (+4) i posti letto in degenza da 283 a 281 (-2). (ANSA).