A Caserta primo il progetto al Sud di Live Social Commerce

(ANSA) - CASERTA, 10 OTT - Nasce a San Prisco (Caserta) il primo progetto di Live Social Commerce nel Sud Italia. A realizzarlo è la società Bronet Service, fondata nel casertano da Salvatore Trotta e Massimo Monaco. Il Live Social Commerce è la nuova frontiera dello shopping online, che unisce la tecnica della classica televendita con le nuove tecnologie digitali, in particolare con i social media. La presentazione, il lancio e la vendita di un prodotto si svolgono live sui canali social direttamente dalla sede dell'azienda, nell'ambito di un vero e proprio evento digitale costruito ad hoc, coniugando innovazione tecnologica e pervasività del messaggio, con l'obiettivo di centrare in maniera mirata il target d'interesse.

"Cambiano i tempi e cambiano le modalità attraverso cui un'azienda può far conoscere i propri prodotti. Noi siamo orgogliosi di essere tra i primi ad essere riusciti a intercettare e soddisfare un'esigenza sempre più avvertita nel marketing", sottolineano i fondatori di Bronet Service. Altra novità ideata dalla Bronet Service per le Live Social Commerce è il progetto di microinfluencer "Ele e Vale", ovvero Eleonora Mauro e Valentina Riccardi, le social media manager che condurranno le dirette e che dai loro canali social contribuiranno ad amplificare il messaggio, in una strategia di marketing completa, pensata su misura per le esigenze delle grandi e medie imprese. (ANSA).