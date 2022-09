Tim Cook,è fase cruciale ma con opportunità senza precedenti

(ANSA) - NAPOLI, 29 SET - "Stiamo vivendo un momento storico cruciale. Dalla devastante guerra in Ucraina alla profonda incertezza che pervade l'economia globale. Eppure, questo è anche un momento di opportunità senza precedenti: è un momento in cui la promessa e il potenziale dell'innovazione crescono più rapidamente che mai". Lo ha detto Tm Cook, Ceo di Apple, nella sua lectio magistralis prima di ricevere la laurea honoris causa dall'università Federico II di Napoli su Innovation e International Management.

Cook si è poi concentrato sul cambiamento climatico mondiale: "Sono sempre i nostri valori a guidare l'impegno contro il cambiamento climatico. Non occorre guardare lontano per rendersi conto dell'urgenza di questa sfida. Dalle ondate di calore letali in Europa e altrove, alle inondazioni catastrofiche in Pakistan e, proprio di recente, in Italia, le conseguenze del cambiamento climatico sono impossibili da ignorare".

Il manager ha poi parlato dell'Academy Apple di Napoli, sottolineando che "nei sei anni trascorsi dall'inizio del programma, l'Academy ha insegnato a quasi 2.000 studenti le competenze necessarie per costruire le proprie app e dare vita alle proprie idee. La scorsa settimana, l'Academy ha dato il benvenuto a Napoli alla sua nuova classe di studenti e studentesse, un gruppo eterogeneo e di talento, unito dalla comune fiducia nel potenziale della tecnologia. Non vediamo l'ora di vedere le cose straordinarie che siamo certi realizzeranno". Tra i temi toccati anche quello della privacy: "Crediamo sia un diritto umano fondamentale, quindi innoviamo per dare alle persone un maggiore controllo sulle loro informazioni personali. Creiamo funzioni per proteggerle da tracciamenti indesiderati e progettiamo i nostri dispositivi per garantire la sicurezza dei loro dati. E continuiamo a richiedere regolamentazioni severe a protezione della privacy in tutto il mondo". (ANSA).