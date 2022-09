Whirlpool apre centro per il "riuso" degli elettrodomestici

(ANSA) - CASERTA, 23 SET - Un centro per il ricondizionamento degli elettrodomestici è stato aperto da Whirlpool a Carinaro (Caserta), all'interno del polo logistico di ricambi e accessori di Whirlpool Emea. Lo si apprende da una nota della multinazionale americana. "La sostenibilità - afferma Paolo Lioy, Amministratore Delegato Whirlpool Italia e Iberia -è al centro della nostra cultura e, in Whirlpool, ci impegniamo quotidianamente a guidare il settore verso pratiche sempre più sostenibili. Quest'anno ci siamo dati obiettivi ancora più sfidanti, con l'impegno di diffondere una cultura che supporti la sostenibilità, offrendo un innovativo servizio a scopo green.

È per questo motivo che abbiamo deciso di aprire un centro di ricondizionamento dei nostri elettrodomestici a Carinaro. I prodotti ricondizionati vengono sottoposti a una serie di test per garantire al 100% la qualità del prodotto".

Gli elettrodomestici "ricondizionati" vengono poi reimmessi sul mercato per la vendita. "L'82% dei consumatori italiani che hanno acquistato dispositivi ricondizionati - spiega una nota della multinazionale - ne consiglierebbe l'acquisto in quanto si conferma essere una scelta sostenibile. Scegliendo un prodotto ricondizionato i consumatori, oltre a risparmiare, contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente in termini di diminuzione delle emissioni di CO2 e di rifiuti generati da smaltire. L'acquisto di usato e ricondizionato sono quindi alla base di un'economia circolare sostenibile". (ANSA).