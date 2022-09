Lamorgese, ricordo impegno Siani sia stimolo per giovani

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Il ricordo della figura e dell'impegno civile di Giancarlo Siani, assassinato dalla camorra quando aveva soltanto 26 anni, deve essere di continuo stimolo per le giovani generazioni che conoscono poco la sua storia professionale e il suo sacrificio e che credono nel valore della libertà dell'informazione, inteso come baluardo democratico a tutela della legalità e contro ogni forma di criminalità". Lo afferma il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in occasione del 37esimo anniversario dell'omicidio del giornalista de "Il Mattino" Giancarlo Siani. (ANSA).