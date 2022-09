"Scappa ci sono le guardie", vedetta e pusher arrestati dai CC

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - "Scappa, scappa, ci sono le guardie": non è bastato l'allarme pronunciato in dialetto stretto, lanciato dalla "vedetta" posizionata per rilevare la presenza delle forze dell'ordine, a evitare le manette per Pasquale D'Angelo e Pasquale Palmieri, di 51 e 19 anni, il primo posto a guardia delle attività di spaccio del più giovane, nel Parco Verde di Caivano, nota piazza di spaccio dell'hinterland a nord di Napoli.

Entrambi sono stati bloccati dai carabinieri della locale compagnia e del reggimento Campania che stavano setacciando l'area. I militari hanno sequestrato 1410 euro in contanti e un'ampia varietà di droghe: 65 dosi di cocaina, 14 di marijuana, 17 di eroina e 13 di hashish. (ANSA).