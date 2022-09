Franceschini, "il turismo va governato in modo intelligente"

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 10 SET - "Il turismo deve crescere conservando l'autenticità del luogo: è quella la vera carta. La Campania, Napoli, Ercolano, Procida e tanti luoghi di questa terra hanno saputo esattamente conservare questa autenticità. E adesso che la crescita turistica sarà enorme, va governata in modo intelligente". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha ricevuto ad Ercolano il Premio Euromediterraneo, giunto alla XV edizione, promosso dall'Accademia Ercolanese.

"Ercolano sta vivendo una stagione di grande crescita.

L'autonomia del sito archeologico è un disegno molto intelligente che consente di ricreare un rapporto con la città, non una separazione come se sito e resto della città non dialogassero tra di loro. Qui bisogna investire sulla creatività, sui giovani, sui nuovi mestieri, sulle tecnologie, sull'accoglienza intelligente e rispettosa. C'è un terreno sconfinato". (ANSA).