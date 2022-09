Regina: nel Sorrentoshire bandiera a mezz'asta

(ANSA) - SORRENTO (NAPOLI), 09 SET - Da stamani la bandiera dell'Inghilterra sventola a mezz'asta dal balcone del Palazzo Municipale di Sorrento, la città della costiera legata da un filo lungo oltre mezzo secolo con i cittadini britannici, che la amano. La stessa sorella della regina, Margareth, con la sua famiglia, frequentava spesso il Grand Hotel Vittoria Excelsior.

È a Sorrento che dal regno Unito vengono in vacanza almeno 30 mila persone a stagione, occupando oltre il 20 per cento del flusso turistico totale. E ieri gli ospiti inglesi alloggiati nelle strutture ricettive piangevano come bambini per la scomparsa della regina Elisabetta II. "E' un dolore che sta coinvolgendo tutti i nostri ospiti d'oltremanica", racconta Gino Acampora, albergatore e per anni responsabile dell'agenzia turistica inglese Tui. "Qui al President ma anche nelle altre strutture il dolore degli inglesi è tangibile. Elisabetta II era una regina molto amata dai suoi sudditi" racconta Acampora.

Il sindaco, Massimo Coppola, spiega che "la comunità di Sorrento esprime il proprio cordoglio ai numerosissimi cittadini del Regno Unito che, come consuetudine, in questi giorni sono ospiti della nostra città. Da sempre la Costiera accoglie milioni di turisti inglesi che da noi trovano accoglienza e disponibilità. Un legame forte, solido e duraturo, quello tra i nostri popoli, che li unisce anche in questo momento di immenso dolore per la scomparsa dell'amatissima Regina Elisabetta II".

Sono tanti gli inglesi che hanno festeggiato anche 30 anni e più di vacanza sorrentina. E proprio un mese fa il sindaco ha premiato un'insegnante del Lancashire, Marjorie Prescott, 81 anni, che da 50 torna qui per le sue vacanze estive.

Intanto la Fondazione Sorrento, presieduta da Alfonso Iaccarino, è in riunione con il suo staff per decidere la forma di partecipazione al lutto. (ANSA).